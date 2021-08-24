Трое детей родились во время эвакуационных рейсов из Афганистана

Фото: Twitter / DeptofDefense

Во время эвакуационных рейсов из Афганистана родились три ребенка. Об этом заявил глава Транспортного командования армии США Стив Лайонс.

— У нас присутствуют врачи во время каждого полета. Медицинский осмотр является частью процедуры проверки и посадки на борт, — рассказал военный.

В пример Лайонс привел случай, когда женщина 22 августа на борту самолета ВВС США родила девочку после его приземления на авиабазе «Рамштайн» в Германии.

Отмечается, что сразу после случившегося женщине оказывал помощь вспомогательный медицинский персонал 86-й группы. Во время нахождения борта в воздухе у женщины начались схватки, а после — осложнения.

Из-за этого командир решил снизить высоту, что помогло нормализовать ситуацию и спасти мать и ребенка. В настоящий момент известно, что женщина и ее дочь находятся в больнице под наблюдением специалистов. Их состояние оценивается как хорошее.

При этом, по последним данным, во время эвакуационных рейсов всего родились трое детей, приводит слова Лайонса CNBC.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

На фоне обострения конфликта США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД РФ сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.