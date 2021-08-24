Из единовременной выплаты пенсионерам в 10 тысяч рублей не будут удерживать средства

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Из единовременной выплаты пенсионерам в 10 тысяч рублей не будут производиться удержания, в частности, на основании судебных решений. Об этом говорится в указе президента России Владимира Путина, опубликованного на сайте Кремля.

— Из суммы единовременной денежной выплаты удержания на основании исполнительных документов, решений органов, осуществляющих пенсионное обеспечение, решений судов о взыскании сумм пенсий и иных социальных выплат вследствие злоупотреблений со стороны пенсионера, установленных в судебном порядке, не производятся, — говорится в тексте указа.

Во вторник, 24 августа, президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому пенсионеры получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей.

Предложение единовременно выплатить всем пенсионерам по десять тысяч рублей президент озвучил в воскресенье, 22 августа. Он отметил, что прибавка к пенсии в тысячу рублей «подъедается» инфляцией, поэтому необходимы иные выплаты.

Кроме того, Владимир Путин заявил, что государство должно выплатить всем военным по 15 тысяч рублей. По его словам, таким действием Россия обеспечит поддержку всем военнослужащим.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что выделение из государственного бюджета средств на выплаты пенсионерам и военным было тщательно рассчитано и эта мера не приведет к увеличению налогов в РФ.