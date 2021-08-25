Байден заявил, что США могут вывести войска из Афганистана к 31 августа

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США в состоянии вывести войска из Афганистана до конца лета, но это можно сделать только при сотрудничестве с талибами*. Об этом сообщил американский президент Джо Байден.

— Сейчас мы на пути к завершению 31 августа. Чем скорее мы закончим, тем лучше – каждый день операции несет дополнительные риски для наших войск. Однако завершение эвакуации к 31 августа зависит от продолжения сотрудничества со стороны «Талибана»*, — заявил он в своем телеобращении.

Президент рассказал, что дипломаты прорабатывают альтернативные варианты, если придется продлить миссию американских военных в государстве. Байден отметил, что эвакуация граждан США из Афганистана идет высокими темпами.

— Только за последние 12 часов из Кабула вылетели еще 19 американских военно-транспортных самолетов – 18 С-17 и один С-130 с примерно 6,4 тысячи человек на борту, а также 31 самолет коалиции, который вывез еще 5,6 тысячи, — сообщил он.

При этом всего с конца июня из Афганистана вывезены 75,9 тысячи человек. Президент назвал причиной для спешки растущую угрозу от другой террористической организации «Вилаят Хорасан»* — отделения ИГ*, действующего в Афганистане и Пакистане.

— Мы знаем, что они ищут возможности атаковать аэропорт каждый день, что мы там находимся, атаковать американские и союзные войска, ни в чем не повинное гражданское население, — передает слова Байдена РИА Новости.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в Оман.

На фоне обострения конфликта США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД России сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.

*«Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещенная на территории России по решению Верховного суда Российской Федерации.