Звездный визажист рассказал о работе с Ксенией Собчак и Пэрис Хилтон

Фото: Youtube / Надежда Стрелец

Бьюти-гуру Сердар Камбаров рассказал о своих звездных клиентках. Первой из знаменитостей визажист накрасил Пэрис Хилтон, которая приехала в Уфу, его родной город, на открытие одного из торговых центров несколько лет назад.

— Это была моя первая звезда. Я тогда жил и работал в Уфе, мне написала в соцсетях одна девушка: «Сердар, а вы не хотите накрасить Пэрис Хилтон?». Я подумал, что какая-то сумасшедшая. Я хочу, но зачем ты меня об этом спрашиваешь? Я ничего не отвечаю. Она написала, что Пэрис прилетает в Уфу на открытие торгового центра. Я подумал, что это шутка, но залез в Instagram к ней и вижу: «Уфа, я лечу к тебе». Я тут же ответил, что согласен. Мне выдали райдер: дезинфекция кистей, косметика самая-самая. И еще сказали не опаздывать, потому что тогда Пэрис будет без настроения, — рассказала визажист в интервью для YouTube-канала Надежды Стрелец.

Камбаров должен был красить звезду, а его коллега — сделать укладку. В день, когда Пэрис прилетела в Уфу, они на такси поехали в гостиницу, чтобы готовить звезду к презентации, но парикмахер забыла все инструменты дома. Сердар не растерялся и по пути зашел в парикмахерскую советского типа, попросил там инструменты и вовремя приехал на сборы.

— Если бы Пэрис Хилтон видела, какими инструментами укладывал ее парикмахер, — смеется визажист.

Он вспоминает, что Пэрис не вела себя как приезжая звезда: она предлагала Сердару воспользоваться своей косметикой, а в конце сама накрасила себе губы, поблагодарила за отличный макияж и ушла переодеваться.

В числе звездных клиенток визажиста — Алена Шишкова, Ксения Бородина и многие другие. Долгое время Камбаров был любимым визажистом Аллы Вербер. Он часто отказывался брать с нее деньги за макияж, но она щедро его одаривала подарками: кашемировыми платками, модными кошельками и многим другим. Сейчас визажист регулярно работает с Ксенией Собчак. На вопрос ведущей о том, берет ли он деньги с Собчак, Сердар ответил:

— Да, немного другие условия, но Ксения Анатольевна всегда платит.

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