Московские врачи вылечили от коронавируса 2299 пациентов за сутки

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

За последние 24 часа в Москве врачи вылечили от коронавирусной инфекции 2299 пациентов. Об этом в среду, 25 августа, сообщили в Telegram-канале оперштаба Москвы.

Всего с начала пандемии после лечения от коронавируса в столице полностью поправились 1 434 366 пациентов.

Фото: Оперштаб

За сутки в Москве выявили 1402 новых случая заражения COVID-19. Госпитализированы 526 человек, 52 пациента с коронавирусной инфекцией скончались. В настоящее время на ИВЛ находятся 289 человек.

В России за последние 24 часа зафиксировали 19 536 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 86 регионах.

По данным Федерального фонда обязательного медицинского страхования, государство потратит на лечение россиян от коронавирусной инфекции около 111 миллиардов рублей во втором полугодии 2021 года.

До этого, 23 августа, Александр Горелов, заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН, сообщил о стабилизации эпидемической ситуации в стране. Главным фактором улучшения здоровья граждан стала вакцинация. По его словам, стабилизация будет происходить в течение шести месяцев, однако расслабляться пока рано, поэтому стоит соблюдать ограничительные меры.