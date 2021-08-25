Захарова раскритиковала CNN за выпуски о «вмешательстве» Кремля в выборы в США

Фото: МИД РФ

В материалах американского телеканала CNN стали появляться темы вмешательства Кремля в предстоящие выборы в Конгресс США, что свидетельствует о хорошо продаваемой в США русофобии. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в среду, 25 августа, в своем Telegram-канале.

Она отметила, что CNN делает выпуски о том, как Москва «кинула все ресурсы на западный избирательный фронт», желая повлиять на ход и итоги выборной кампании в 2022 году в США.

По словам Захаровой, в материалах СМИ о вмешательствах России в американские выборы фигурируют спикеры, которые уже давно не связаны с органами власти США. Кроме того, американские журналисты не представляют в своих репортажах подтверждающие документы, факты, добавила представитель МИД РФ.

— Играют на эмоциях: помимо вмешательства в будущие выборы (уже воспринимается как sine qua non) теперь Москва якобы планирует инициировать еще один штурм Капитолия. И это при том, что, по мнению американских правоохранителей, штурм нынешний был не спланированным, а стихийным, без руководящей роли не то, что Москвы, но даже Вашингтона, — написала Захарова.

Она подчеркнула, что в США «хорошо продается русофобия». В конце своего сообщения Захарова обратилась к журналистам CNN с вопросом, есть ли у них «остатки профессиональной совести».

Американские и британские спецслужбы в совместном докладе обвинили Главное разведывательное управление России в хакерских атаках на сотни правительственных и частных структур по всему миру. При этом посольство России в Соединенных Штатах отвергло причастность Кремля к хакерским атакам.

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявляла, что США готовы ответить России на «вменяемые ей хакерские атаки», причем ответные киберудары будут наноситься без предупреждения. При этом Байден усомнился в причастности России к кибератакам в США.

Президент РФ Владимир Путин назвал необоснованными обвинения в том, что российские власти или хакеры имеют отношение к кибератакам в США. Президент не исключил возможности того, что разведка Вашингтона имеет доступ к российским информационным сетям, но подчеркнул, что этот факт не вызывает у него страха. В то же время он заметил, что рассчитывает на сотрудничество с США в борьбе с киберпреступностью.