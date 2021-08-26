Украина нашла новую причину для санкций из-за «Северного потока — 2»

Фото:Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Власти Украины готовы настоять на санкциях против Nord Stream 2 AG, если компания будет сертифицирована в качестве независимого оператора газопровода «Северный поток — 2». Об этом в четверг, 26 августа, рассказал председатель правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

Он отметил, что поводом для новых санкций должно стать нарушение условий июльских договоренностей США и Германии по газопроводу.

— Сейчас ситуация очень простая, даже если представить, что немецкий регулятор закроет глаза на нарушения европейского законодательства, — в таком случае мы будем настаивать, чтобы США наложили санкции на оператора Nord Stream 2 AG, который на 100 процентов принадлежит «Газпрому», — подчеркнул глава «Нафтогаза Украины».

Украина будет настаивать на соответствующих санкциях, добавил Петренко, слова которого приводятся на сайте компании.

Компания Nord Stream AG в среду, 25 августа, проиграла судебное дело об освобождении газопровода «Северный поток — 2» от требований, выдвинутых Газовой директивой Евросоюза. Речь идет о тех нормах, согласно которым необходимо будет разделить деятельность по добыче и транспортировке голубого топлива.

Представители директивы заявили, что добывающая компания не может одновременно добывать газ и владеть трубопроводом, по которому его доставляют. В свою очередь представительство компании отмечает, что она приняла к сведению решение немецкого суда и оценит его.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» прокладывают от побережья России до Германии через Балтийское море. Против строительства газопровода выступают США, страны Евросоюза и Украина.

В декабре 2019 года американская сторона ввела санкции в отношении «Северного потока — 2». Однако позже, 20 мая 2021 года, в США отказались от санкций против оператора газопровода — компании Nord Stream 2 AG, оставив ограничительные меры в отношении российских компаний и судов.

Лидеры стран Запада считают строительство газопровода политическим решением, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели. Германия выступает за достройку «Северного потока — 2» и отвергает односторонние экстерриториальные санкции США.

4 июня стало известно о завершении укладки труб первой нитки «Северного потока — 2». В этот же день Владимир Путин заявил, что Россия планирует завершить строительство второй нитки за полтора–два месяца. Как уточнил глава Nord Stream AG Маттиас Варниг, закончить работы по укладке газопровода «Северный поток — 2» рассчитывают в конце августа.