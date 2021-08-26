В Совфеде призвали Украину вести себя по-человечески в газовых вопросах

Фото: Пресс-служба Совфеда

Украина может рассчитывать на транзит российского газа в Европу после 2024 года, если это будет выгодно России с коммерческой точки зрения. Наша страна не будет работать себе в убыток, тем более в условиях, когда самый ближайший сосед называет ее агрессором и требует введения санкций. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

— Как можно желать продления этого транзита и в то же время требовать, чтобы против России вводили санкции за «Северный поток — 2», который еще даже не заработал? Как можно называть Россию агрессором, с которым они якобы ведут войну, и, тем не менее, зарабатывать на агрессоре? Вы уж определитесь. Если хотите с нами сотрудничать, то и ведите себя по-человечески. А то, что творят официальные украинские власти, у нас и, думаю, у всего мира тоже вызывает изумление. Они хотят и зарабатывать, и чтобы мы несли урон от всяких санкций, — отметил сенатор.

Политик напомнил, что о возможности продолжения транзита газа через Украину после 2024 года, когда истекают текущие контракты Газпрома, неоднократно заявлял и президент России Владимир Путин. Однако это в первую очередь коммерческий проект.

Также спикер констатировал, что по решению одного из немецких судов строящийся газопровод «Северный поток — 2» не сможет быть заполнен российским газом более чем на 50 процентов. Но сенатор уверен, что в случае проблем с украинским транзитом, а в соседней стране газовая инфраструктура существует еще с советских времен и нормально не модернизировалась, европейцы, скорее всего, обойдут это решение и все равно начнут заполнять трубопровод отечественным голубым топливом, поскольку оно им обходится дешевле, чем американский сжиженный газ.

Удастся ли после запуска «Северного потока — 2» сохранить текущие объемы транзита по украинским трубопроводам, пока неизвестно, заключил Джабаров.

О необходимости транзита газа через Украину хотя бы до 2034 года ранее заявил генеральный директор компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон. При этом объем транзита должен составлять, как и сейчас, 45–50 миллиардов кубометров ежегодно. В дальнейшем Украина планирует использовать газопроводы для «зеленого перехода» и транспортировки водорода.

Впрочем, и в российском Газпроме не исключают увеличения объема транзита газа через Украину после того как в 2024 году контракт на прокачку завершится. Строящуюся вторую ветку газопровода «Северный поток», идущую по дну Балтийского моря, в компании оценивают как экономический проект, целью которого является обеспечение стабильности, надежности и диверсификация поставок голубого топлива на европейский рынок.