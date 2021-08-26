Киев попросил продлить транзит российского газа

Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Украине необходим транзит газа из России хотя бы до 2034 года, когда срок действия соглашения с Газпромом подойдет к концу. Об этом в четверг, 26 августа, заявил генеральный директор компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

По его словам, Киев не имеет гарантий, что контракт с Газпромом будет продлен. В связи с этим Украина ведет переговоры с властями Германии и США.

— И мы считаем, что наиболее весомой гарантией является возобновление или продолжение существующего договора сейчас, не дожидаясь 2025 года, на следующие 15 лет, — сообщил он в эфире телеканала «Украина 24».

Макогон также отметил, что объем транзита голубого топлива должен составлять 45–50 миллиардов кубометров ежегодно, то есть так, как есть в настоящее время.

Директор компании подытожил, что Украина планирует использовать гидротехническое сооружение для «зеленого перехода» и транспортировки водорода, передает РИА Новости.

До этого энергетическая компания «Газпром» допустила возможность увеличения объема транзита газа через Украину выше настоящих обязательств после того как срок договора на прокачку газа в 2024 году завершится. Об этом в четверг, 22 июля, сообщил глава Газпрома Алексей Миллер.

Миллер прокомментировал, что факт участия партнеров из Германии в переговорном процессе полностью обоснован, принимая во внимание намерения Евросоюза по декарбонизации экономики.

Глава Газпрома оценивает «Северный поток — 2» как экономический проект, целью которого являются обеспечение стабильности и надежности и диверсификация поставок газа на европейский рынок.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

21 июля сообщалось, что США и ФРГ заключили соглашение по «Северному потоку — 2». Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд сообщила, что Германия обязалась добиваться санкций Евросоюза в отношении России, если Москва «будет использовать экспорт энергоресурсов как оружие против европейских стран».

«Северный поток — 2» прокладывают от побережья России до Германии через Балтийское море. Против строительства газопровода выступают США, ряд стран Евросоюза и Украина.

В декабре 2019 года американская сторона ввела санкции в отношении «Северного потока — 2». Однако позже, 20 мая 2021 года, в США отказались от санкций против оператора газопровода — компании Nord Stream 2 AG, оставив ограничительные меры в отношении российских компаний и судов.

Лидеры стран Запада считают строительство газопровода политическим решением, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели. Германия выступает за достройку «Северного потока — 2» и отвергает односторонние экстерриториальные санкции США.

4 июня стало известно о завершении укладки труб первой нитки «Северного потока — 2». В этот же день Владимир Путин заявил, что Россия планирует завершить строительство второй нитки за полтора–два месяца. Как уточнил глава Nord Stream AG Маттиас Варниг, закончить работы по укладке газопровода «Северный поток — 2» рассчитывают в конце августа.

Также сообщалось, что названы варианты улаживания разногласий между США и Германией из-за строительства газопровода. Среди них — денежная компенсация Украине и предложение ей сотрудничества в сфере производства водорода.