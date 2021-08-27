В США призвали к отставке Байдена после терактов в Афганистане

Фото: whitehouse

Президент США Джо Байден должен уйти в отставку после терактов в аэропорту Кабула. Об этом заявила экс-постпред страны при ООН Никки Хейли.

— Стоит ли Байдену уйти в отставку или быть снятым (с должности — прим. «ВМ») за то, как он справляется (с ситуацией — прим. «ВМ») в Афганистане? Да, — отметила политик.

Однако при этом сценарии страна останется с вице-президентом Камалой Харрис, «что будет в десять раз хуже», уточнила Хейли в Twitter.

К импичменту Байдена также призвал конгрессмен от штата Техас Ронни Джексон. Он мотивировал это в Twitter «грубой халатностью в Афганистане» со стороны главы государства.

26 августа сообщалось, что террористическая организация ИГ* взяла на себя ответственность за атаку в аэропорту. Как отмечала WSJ, первый взрыв прогремел у отеля Baron, который расположен напротив аэропорта.

Газета Independent также сообщала, что отель стали использовать как место сбора для граждан из Великобритании, которые хотят покинуть Афганистан. Согласно данным МИД РФ, граждан России не было среди тех, кто находился в аэропорту Кабула на момент взрывов.

Всего в результате взрывов погибли более 100 человек — в том числе 12 военных США и 90 афганцев.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

На фоне обострения конфликта США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД РФ сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

23 августа представитель «Талибана»* заявил, что 31 августа является «красной линией» для вывода из Афганистана армии США.

* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещенная на территории России по решению Верховного суда РФ.