Государственная детская библиотека пригласила москвичей на День знаний

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Российская государственная детская библиотека 1 сентября приглашает отпраздновать День знаний и начало нового учебного года.

Самых юных жителей города библиотека зовет на литературное театрализованное занятие «Слоненок пошел учиться» по смешной сказке Давида Самойлова. Затем дошколятам будет продемонстрирован диафильм «Грамотей и его сестра Ганечка» — словацкая сказка с рисунками художника Евгения Савина.

Во второй половине дня для школьников пройдет игра-квест «Школьные премудрости», в ходе которой они смогут решить старинные математические задачи, попробуют создать рисунок в технике граттаж, увидят театрализованную сказку «Как слоненок пошел учиться», познакомятся с историей письменности и побывают на самом полезном уроке.

Участие в мероприятиях бесплатное по регистрации, сообщается на сайте библиотеки.

Перед новым учебным годом напутствие российским школьникам дал президент России Владимир Путин. Он пожелал успехов учителям и, конечно, их воспитанникам, особенно первоклашкам, которым совсем скоро предстоит переступить порог школы.

— Всем — в добрый час! — сказал президент.