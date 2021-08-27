Стало известно о состоянии катапультировавшихся из Су-24 летчиков

Фото: Минобороны РФ

Летчиков разбившегося самолета Су-24 доставят в больницу с переломами рук. Об этом в пятницу, 27 августа, рассказал источник ТАСС.

Бомбардировщик Су-24 потерпел крушение в Пермском крае 27 августа. Пилоты бомбардировщика смогли катапультироваться. Известно, что разбившийся Су-24 в момент крушения был без боекомплекта.

Для эвакуации летчиков был направлен вертолет. Пилотам удалось выжить, их госпитализировали в удовлетворительном состоянии.

Собеседник агентства отметил, что у одного пилота, предварительно, диагностирован перелом обеих рук, у второго — одной.

— После приземления самостоятельно дошли до деревни Заполье и по телефону связались с командованием. По предварительным данным, переломы рук. Их перевозят в Пермь, — пояснил источник агентства.

Похожий случай с трагичным концом произошел ранее в Астраханской области. В среду, 18 августа, разбился самолет МиГ-29. Борт потерпел крушение в безлюдном месте на территории полигона Ашулук. В результате происшествия пилот погиб. После случившегося на место трагедии направили комиссию Главного командования ВКС.