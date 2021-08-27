Движение в Ходынском тоннеле восстановили после ДТП с двумя машинами

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, Ходынский тоннель Карта всех событий

В Ходынском тоннеле восстановили движение после ДТП с участием двух машин. Об этом в пятницу, 27 августа, сообщает пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Движение восстановлено, — говорится в сообщении.

ДТП, о котором идет речь, произошло днем 27 августа. Из-за инцидента в тоннеле было затруднено движение в сторону центра. Водителям рекомендовали объезжать место аварии по дублеру Ленинградского проспекта.

Еще одно ДТП произошло 27 августа в районе дома 38 на Дубнинской улице. Автомобиль врезался в автобусную остановку и выехал на тротуар. По предварительной информации, есть пострадавшие.

24 августа сообщалось, что сотрудники столичной Госавтоинспекции задержали водителя иномарки, который сбил семилетнюю девочку на пешеходном переходе и скрылся с места происшествия. Им оказался мужчина 1946 года рождения, управлявший автомобилем Volkswagen Polo.

Инцидент произошел возле дома 29 на Новокосинской улице. Водитель сбил девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу вместе с родителями. После инцидента мужчина покинул место ДТП. Пострадавший ребенок был доставлен в больницу с диагнозом «сотрясение головного мозга, ушибы, ссадины».