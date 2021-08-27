Помощница певицы Агурбаш опровергла информацию о ее задержании

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Белорусская певица Анжелика Агурбаш в настоящее время находится на светском мероприятии. Информация о ее задержании — ложная. Об этом в пятницу, 27 августа, сообщила помощница артистки.

— Я как представитель Анжелики Агурбаш могу сказать, что мы сейчас на мероприятии. Никто ее не задерживал и никто ее не допрашивает. У нас светское мероприятие сейчас проходит, Анжелика находится рядом со мной, в доступности пяти шагов, — цитирует представительницу артистки ТАСС.

До этого в СМИ появилась информация, что певица Анжелика Агурбаш, которая числится в розыске в Белоруссии, была доставлена в московский отдел полиции.

Дела по статьям УК республики «Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни» и «Оскорбление президента» против певицы Генпрокуратура Белоруссии возбудила еще в мае, а теперь ведомство просит Россию выдать Агурбаш для привлечения к уголовной ответственности.

Агурбаш, как следует из сообщения Генпрокуратуры, с августа 2020 года размещала в интернете сведения, которые были направлены на возбуждение социальной розни и вражды к государственным служащим, сотрудникам правоохранительных органов и представителям власти. Также ее обвиняют в оскорблениях президента страны Александра Лукашенко, «соединенных с обвинением его в совершении особо тяжких преступлений».

Адвокат Владимир Жеребенков сообщал, что российские власти ни при каких обстоятельствах не выдадут певицу Белоруссии. Однако Генпрокуратура республики может выслать в РФ материалы уголовного дела в отношении Агурбаш, после чего артистку могут привлечь к ответственности на территории России.