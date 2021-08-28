США пообещали передать аэропорт Кабула «афганскому народу» после 31 августа

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Американские военные передадут после ухода из Афганистана контроль над аэропортом Кабула «афганскому народу». Об этом заявил пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс.

— После ухода мы передадим аэропорт афганскому народу, — рассказал представитель ведомства.

К концу дня 31 августа американских военных не будет в аэропорту, добавил он. При этом Прайс не стал отвечать на вопрос, будет ли аэропорт закрыт или сократит объем операций после обозначенной даты, отмечает CNN.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

На фоне обострения конфликта США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД РФ сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

23 августа представитель «Талибана»* заявил, что 31 августа является «красной линией» для вывода из Афганистана армии США.

* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.