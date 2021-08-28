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Опубликован список лучших школ Москвы по итогам учебного года

Иван Юминов

Город
Опубликован список лучших школ Москвы по итогам учебного года
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Департамент образования и науки Москвы составил список из 220 образовательных организаций города, которые получили гранты мэра за вклад в качественное образование учащихся в 2020/2021 учебном году.

В число 20 лучших вошли школа № 1502 «Энергия» из Ивановского, школа-интернат № 1 для обучения и реабилитации слепых из Алексеевского района, Бауманская инженерная школа № 1580, а также Технологический колледж № 21 из Метрогородка.

Также наверху списка оказались школа № 1568 им. Пабло Неруды, Пятьдесят седьмая школа в Хамовниках, школа им. маршала В. И. Чуйкова в ЮВАО, а также Курчатовская школа из Щукина, отмечает РИАМО.

26 августа мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что около 50 объектов образования ежегодно будут строить в столице, чтобы ликвидировать их дефицит. Он отметил, что в большинстве районов ситуация с инфраструктурой хорошая, при этом в некоторых из них необходимо многое изменить.

Мэр подчеркнул, что Москве нужно продолжать улучшать качество образования. В том числе и учитывать опыт ограничений, введенных в пандемию коронавируса. Собянин считает, что Московская электронная школа «была спасением во время пандемии» и ее надо развивать и дальше, но он также надеется на плодотворную очную учебу в столичных школах в этом году.

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