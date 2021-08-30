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Зубной протез и шина: названы самые необычные вещи, забытые пассажирами в аэропортах Москвы

Анастасия Колоскова

Город
Зубной протез и шина: названы самые необычные вещи, забытые пассажирами в аэропортах Москвы
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

С начала года пассажиры забыли в столичных аэропортах более 50 тысяч вещей. Самые необычные из них — зубной протез, автомобильная шина и топор. Об этом рассказали в пресс-службах аэропортов Внуково, Домодедово и Шереметьево.

Больше всего вещей — около 30 тысяч — забыли пассажиры аэропорта Домодедово.

— В этом году самыми необычными находками стали микроволновка, плазменный телевизор и перфоратор, — отметили в пресс-службе аэропорта.

В бюро находок аэропорта Шереметьево поступило с начала года 13 тысяч 99 предметов. В числе самых необычных оказались зубной протез, автомобильная шина, наградной кубок и топор.

Пассажиры аэропорта Внуково забыли с начала 2021-го 10 тысяч 424 предмета.

В пресс-службе воздушной гавани пояснили, что чаще всего пассажиры забывали наручные часы, ремни, телефоны и зарядные устройства, в также головные уборы, добавив, что необычные предметы за этот период не поступали, пишет агентство городских новостей «Москва».

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