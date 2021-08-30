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Лавров заявил, что Запад пытается затормозить развитие России

Анастасия Волоснова

Политика
Лавров заявил, что Запад пытается затормозить развитие России
Фото: МИД РФ

Запад пытается затормозить развитие России, так как РФ за последние 20 лет обрела самостоятельность и вернула себе свое достоинство. Об этом в понедельник, 30 августа, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, РФ будет оставаться открытой к взаимовыгодным кооперационным связям и инвестсотрудничеству. Но несмотря на это, у Москвы будут собственные ресурсы, так как западные партнеры могут оказаться ненадежными в отношениях.

— Задолго до того, что произошло на Украине и до референдума, по итогам которого крымчане вернулись в Россию, Запад пытался выстраивать ограничители в свои отношения с нами в надежде нас притормозить, поэтому у нас никаких иллюзий нет, — пояснил Лавров.

Он отметил, что российские власти давно сделали выводы о работе западных коллег. Лавров уточнил, что Москве нужно полагаться «на свои силы» во всех областях, пишет РИА Новости.

До этого Лавров обвинил президента Украины Владимира Зеленского в разжигании межнациональных конфликтов.

До этого украинский лидер сказал, что граждане, которые остаются жить в Донбассе, считая себя русскими, совершают большую ошибку. Он отметил, что территория региона никогда не будет русской, независимо от того, как долго она оккупирована. Зеленский также сравнил Донбасс с Берлинской стеной.

Сергей Лавров в свою очередь напомнил, что в начале августа уполномоченный по защите госязыка Тарас Креминь также посоветовал всем неукраиноязычным жителям Украины уехать из страны.

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