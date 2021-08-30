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СБ ООН выступил с призывом дать возможность желающим афганцам покинуть страну

Иван Юминов

В мире
СБ ООН выступил с призывом дать возможность желающим афганцам покинуть страну
Фото: Официальный сайт ООН (www.un.org/ru/)

Совет Безопасности (СБ) ООН поддержал резолюцию, призывающую обеспечить возможность афганцам, желающим покинуть страну, сделать это безопасным способом.

Проект поддержали 13 стран, две воздержались. Его внесли на рассмотрение Франция, Великобритания и Германия, отмечает CNN.

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

На фоне обострения конфликта США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД РФ сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

23 августа представитель «Талибана»* заявил, что 31 августа является «красной линией» для вывода из Афганистана армии США.

* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ, запрещена в России.

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