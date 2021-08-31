Власти Москвы призвали рестораны закрыть летние веранды из-за грозы и ветра

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Столичные власти рекомендовали ресторанам и кафе закрыть летние веранды из-за сильного дождя, града и ветра с порывами до 14 метров в секунду. Об этом во вторник, 31 августа, сообщили в пресс-службе столичного департамента торговли и услуг.

— В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий в столичном регионе, а также по предупреждению МЧС о том, что в Москве 31 августа ожидается дождь, местами сильный, возможны гроза, град и усиление порывистого ветра до 14 метров в секунду, просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации, — говорится в сообщении.

Рестораторов также призвали для безопасности укрепить все конструкции и закрыть зонты возле своих заведений.

Ранее в пресс-службе главного управления МЧС по Москве предупредили, что до 09:00 31 августа местами в столице ожидается гроза с дождем, при грозе усиления ветра с порывами до 14 метров в секунду.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что последний день лета в Москве будет теплым, местами пройдут кратковременные дожди, будут наблюдаться очаги тумана.