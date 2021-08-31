Жалобу на меру пресечения бывшему пензенскому губернатору рассмотрят 1 сентября

Фото: Пресс-служба суда

Жалобу на продление меры пресечения для бывшего главы Пензенской области Ивана Белозерцева рассмотрят 1 сентября. Об этом во вторник, 31 августа, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда.

— Рассмотрение апелляции на продление меры пресечения экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву состоится в Мосгорсуде в среду, 1 сентября. Судебное заседание назначено на 13:15, — заключили в пресс-службе Мосгорсуда.

17 августа Басманный суд Москвы продлил до 20 ноября срок ареста бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву по делу о взятке. Это было уже второе продление ареста Белозерцева.

В мае этого года суд постановил оставить его под стражей до 20 августа.

СПРАВКА «ВМ»

21 марта стало известно о задержании губернатора Пензенской области Белозерцева по подозрению в получении взятки. По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года глава фармацевтической компании «Биотэк» Борис Шпигель, а также его жена и директор организации «Фармация» Антон Колосков с помощью посредников передали Ивану Белозерцеву взятки на сумму свыше 31 миллиона рублей. Также ведомство считает, что Белозерцев в качестве взятки получил дорогостоящие часы и автомобиль.

Позже СК РФ опубликовал видеозапись обыска и задержания губернатора.

Президент России Владимир Путин 23 марта отправил Ивана Белозерцева в отставку в связи с утратой доверия. Член Совета Федерации Олег Мельниченко был назначен врио губернатора Пензенской области.