Лидер «Талибана»* Ахундзада возглавит новое правительство Афганистана

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Лидер радикального движения «Талибан»* Хайбатулла Ахундзада возглавит правительство Афганистана. Об этом сообщает Tolo News в среду, 1 сентября.

— Он будет лидером правительства, в этом не должно быть никаких сомнений, — приводит слова члена комиссии движения по культуре Анамуллы Самангани сайт телеканала.

31 августа сообщалось, что три лидера «Талибана»* заняли ключевые посты в новом правительстве страны. Министром иностранных дел стал глава политического офиса движения, мулла Абдула Гани Барадар.

Сын одного из лидеров движения Халифа Хаккани занял пост министра внутренних дел, а сын основателя «Талибана»* Мулла Якуб Ахунд стал министром обороны.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России, при этом эвакуация дипмиссии в Кабуле не рассматривается.

31 августа в Пентагоне сообщили о выводе войск США из Афганистана, а также о завершении военной миссии в республике.

* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ, запрещена в России.