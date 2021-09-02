Российская сборная в первом матче под руководством Карпина сыграла вничью с Хорватией

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Сборная России по футболу в матче отборочного этапа к чемпионату мира 2022 года сыграла в безголевую ничью со сборной Хорватии. По итогам четырех туров российская команда занимает вторую позицию в группе, учтупая хорватам лишь по дополнительным показателям.

Этот матч стал дебютным за сборную для 18-летнего полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна. Также впервые в качестве капитана команду вывел защитник «Спартака» Георгий Джикия.

После четырех туров у России и Хорватии по 7 очков, Словакия имеет в активе 6, а 4 очка у Словении, Мальты и Кипра. Следующая встреча российской сборной произойдет в гостях у команды из Кипра, а хорваты сыграют со словаками.

23 августа стал известен окончательный состав сборной России на ближайшие отборочные матчи ЧМ-2022. В заявку национальной команды вошли 29 футболистов — 24 полевых игрока и пять вратарей.

При этом в состав не попал нападающий «Зенита» Артем Дзюба. По словам главного тренера Валерия Карпина, тот находится «не в лучшей спортивной форме».

26 июля в РФС сообщили, что Карпин подписал контракт и стал главным тренером команды. Его контракт будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью продления.