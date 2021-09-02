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Ростуризм рассчитывает на возобновление чартерных маршрутов в Египет

Анастасия Волоснова

Общество
Ростуризм рассчитывает на возобновление чартерных маршрутов в Египет
Фото: Pixabay

Ростуризм рассчитывает на запуск чартерного авиасообщения с Египтом. Об этом рассказала в четверг, 2 сентября, глава ведомства Зарина Догузова в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

По ее словам, решение о возобновлении чартеров в Египет должен принимать оперативный штаб.

— Мы на каждом заседании вносим свои предложения по открытию тех или иных направлений и, конечно же, выступаем за открытие чартерного авиасообщения с Египтом. Рассчитываем, что постепенно и регулярные рейсы будут расширяться, и чартерное сообщение тоже будет возобновлено, — отметила Догузова, которую цитирует ТАСС.

Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября. Мероприятие проводят на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.

Авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено в 2015 году после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом, в результате которого погибли 224 человека.

5 августа 2021 года посол России в Каире Георгий Борисенко заявил, что Москва убедилась, что власти Египта кардинально усилили меры безопасности в аэропортах и на курортах. Дипмиссия рассчитывает, что россиян, помнящих о египетском гостеприимстве, ждет комфортный и безопасный отдых, подчеркнул он.

С 9 августа Россия возобновляет авиарейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, по пять в неделю на каждом из маршрутов. Допуски на выполнение полетов из Москвы и регионов на курорты Египта получили девять российских авиакомпаний.

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