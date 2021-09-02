Сенаторы в США раскритиковали политику Байдена в Афганистане

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Прекращение поддержки военных в Афганистане со стороны США привело к захвату власти в стране «Талибаном»*, а администрации президента страны Джо Байдена демонстрирует «абсолютное непонимание динамики конфликта». Соответсвующее письмо направили американскому лидеру сенаторы-республиканцы Марко Рубио, Рой Блант и Бен Сасс.

По их словам, быстрый захват власти талибами* был предсказуем и предотвратим.

— Многие в Конгрессе высказывали на счет этого предостережения не один месяц, а значит, ни вы, ни ваши советники не должны были удивляться результатам вашего решения о поспешном выводе войск, в результате которого наши афганские партнеры и союзники по всему миру были брошены, — отметили сенаторы.

Они отметили, что Байден создал условия, при которых американские военнослужащие и их афганские партнеры стали уязвимыми для террористических атак.

Сенаторы также подчеркнули, что возлагать вину за катастрофу на афганскую сторону «возмутительно и глубоко оскорбительно». Авторы подчеркнули, что талибы* смогли подавить правительственные силы в Афганистане благодаря прекращению воздушной поддержки США, и теперь американская сторона — «ненадежный партнер», пишет RT.

31 августа сообщалось, что три лидера «Талибана»* заняли ключевые посты в новом правительстве страны. Министром иностранных дел стал глава политического офиса движения, мулла Абдула Гани Барадар.

Сын одного из лидеров движения Халифа Хаккани занял пост министра внутренних дел, а сын основателя «Талибана»* Мулла Якуб Ахунд стал министром обороны.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России, при этом эвакуация дипмиссии в Кабуле не рассматривается.

31 августа в Пентагоне сообщили о выводе войск США из Афганистана, а также о завершении военной миссии в республике.

* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ, запрещена в России.