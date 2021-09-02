Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

ФАС подготовит законопроект, уравнивающий качество товаров в России и за рубежом

Анастасия Волоснова

Экономика
ФАС подготовит законопроект, уравнивающий качество товаров в России и за рубежом
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России внесет в правительство законопроект, обозначающих новую форму недобросовестного соперничества. Об этом в четверг, 2 сентября, сообщили «Известия» со ссылкой на проект дорожной карты ведомства.

Проект о поправках в закон о конкуренции хотят внести в правительство в феврале 2022 года. За реализацию в РФ и за рубежом товаров одного и того же бренда, но с разным составом будут вводить повышенную ответственность.

Кроме того, предлагается запретить реализацию в РФ товаров без специальной пометки, если состав продукции за рубежом другой. В России и иностранных государствах будут регулярно проводить проверки на качество отдельных категорий товаров.

В частности, будет выявляться несоответствие, если в разных странах заменяют натуральные ингредиенты искусственными, дорогие — дешевыми, пишет газета.

До этого стало известно, что ФАС подготовит законопроект, который будет ограничивать наценку в торговых сетях. ФАС считает, что изменения в законодательстве нужны для «повышения прозрачности». ФАС считает, что изменения в законодательстве нужны для «повышения прозрачности».

Также обсуждалась корректировка наценок. Несмотря на ведущиеся работы по подготовке закона, ведомство предложило руководству торговых сетей самим изменить наценки на добровольной основе.

Читайте также:
ФАСМинпромторг РФоборот товаров
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов  
Никита Миронов  

Миллиардерши в России — это анекдот

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Что ждет Афганистан после вывода американских войск?

Марина Аплетаева
Марина Аплетаева

Чем опасна фруктово-овощная диета

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Звездный август

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Талибы* готовы обрушить доллар

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Сапоги успеете купить осенью

Сергей Хлебников
Сергей Хлебников

Музыка объединит людей всего мира

Все мнения
О проекте