ФАС подготовит законопроект, уравнивающий качество товаров в России и за рубежом

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России внесет в правительство законопроект, обозначающих новую форму недобросовестного соперничества. Об этом в четверг, 2 сентября, сообщили «Известия» со ссылкой на проект дорожной карты ведомства.

Проект о поправках в закон о конкуренции хотят внести в правительство в феврале 2022 года. За реализацию в РФ и за рубежом товаров одного и того же бренда, но с разным составом будут вводить повышенную ответственность.

Кроме того, предлагается запретить реализацию в РФ товаров без специальной пометки, если состав продукции за рубежом другой. В России и иностранных государствах будут регулярно проводить проверки на качество отдельных категорий товаров.

В частности, будет выявляться несоответствие, если в разных странах заменяют натуральные ингредиенты искусственными, дорогие — дешевыми, пишет газета.

До этого стало известно, что ФАС подготовит законопроект, который будет ограничивать наценку в торговых сетях. ФАС считает, что изменения в законодательстве нужны для «повышения прозрачности». ФАС считает, что изменения в законодательстве нужны для «повышения прозрачности».

Также обсуждалась корректировка наценок. Несмотря на ведущиеся работы по подготовке закона, ведомство предложило руководству торговых сетей самим изменить наценки на добровольной основе.