Москвичам рассказали о мобильном приложении для вывоза строительных отходов

Фото: mos.ru / Официальный сайт Мэра Москвы

Приложение «Мобильный КПТС» помогло улучшить ситуацию с утилизацией строительных отходов в столице. Об этом в четверг, 2 сентября, рассказал министр правительства Москвы, глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Приложение было запущено в пилотном режиме в июне этого года. Оно призвано заменить контрольные пункты утилизации мусора, которые устанавливаются на строительных площадках города для фиксации вывоза отходов и грунта.

По словам главы ведомства, приложение отличается простым и понятным интерфейсом. В настоящее время оно используется на объектах, которые строятся по заказу города.

— В пилотном режиме оно уже показало увеличение доли корректных, то есть совершенных без нарушений, рейсов с 60 до 88 процентов, поэтому в перспективе эта практика может быть распространена и на другие объекты строительства в городе, — отметил Лысенко.

Приложение «Мобильный КПТС» доступно в Google Play. Этой осенью оно также появится в App Store, сообщается на сайте мэра Москвы.

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что количество фондов в московском благотворительном сервисе выросло до 50. В настоящий момент он действует на сайте mos.ru и в мобильном приложении «Моя Москва».