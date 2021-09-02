Умный, но жестокий: физиономист описал нового главу правительства Афганистана

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Глава нового правительства Афганистана, верховный лидер радикального движения «Талибан»* Хайбатулла Ахундзада — умный, энергичный, но жесткий и хладнокровный человек. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал бизнес-профайлер и физиономист Алексей Крутилин.

По его словам, вероятно, что Ахундзада в диалоге с собеседниками доминантен и старается выстраивать разговоры, опираясь только на свою точку зрения по какому-либо вопросу.

— У него хорошее чутье, много энергии, он умный, много размышляющий. Кроме того, скорее всего, он жесткий и хладнокровный человек, — сказал эксперт.

31 августа сообщалось, что три лидера «Талибана»* заняли ключевые посты в новом правительстве страны. Министром иностранных дел стал глава политического офиса движения — мулла Абдула Гани Барадар.

Сын одного из лидеров движения Халифа Хаккани занял пост министра внутренних дел, а сын основателя «Талибана»* Мулла Якуб Ахунд стал министром обороны.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России, при этом эвакуация дипмиссии в Кабуле не рассматривается.

31 августа в Пентагоне сообщили о выводе войск США из Афганистана, а также о завершении военной миссии в республике.

* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ, запрещена в России.