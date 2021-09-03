Глава украинского «Нафтогаза» высказался о санкциях против «Газпрома»

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Лучшей поддержкой для украинской энергетической безопасности станет заключение контрактов с западными компаниями. Санкции против российского «Газпрома» необходимо ввести, если он использует блокировку поставок газа из других стран. Об этом в пятницу, 3 сентября, заявил глава «Нафтогаза» Юрий Витренко.

— Мы говорили и говорим, что гарантии, которые нужны Украине, это не бумаги, подписанные политиками, а контракты с европейскими компаниями на транзит через Украину. А если таких контрактов не будет и если «Газпром» продолжит блокировать доступ третьих сторон к транзиту через Украину, тогда должны быть санкции, — сообщил он.

По его мнению, подобная блокировка станет доказательством использования российской компанией топлива, как геополитического оружия.

Витренко отметил, что «Нафтогаз» сейчас ожидает переговоров с иностранными фирмами на транзит газа через Украину. Переговоры должны устроить представители ФРГ, передает РИА Новости.

До этого США и Украина назвали «Северный поток — 2» угрозой энергетической безопасности Европы. Отмечается, что Россия не должна использовать его как энергетическое оружие и будут предприниматься меры, чтобы этого не допустить. Кроме того, должен сохраниться транзит газа и через Украину. Вашингтон пообещал нарастить его количество из диверсифицированных источников.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» прокладывают от побережья России до Германии через Балтийское море. Против строительства газопровода выступают США, страны Евросоюза и Украина.

В декабре 2019 года американская сторона ввела санкции в отношении «Северного потока — 2». Однако позже, 20 мая 2021 года, в США отказались от санкций против оператора газопровода — компании Nord Stream 2 AG, оставив ограничительные меры в отношении российских компаний и судов.

Лидеры стран Запада считают строительство газопровода политическим решением, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели. Германия выступает за достройку «Северного потока — 2» и отвергает односторонние экстерриториальные санкции США.

4 июня стало известно о завершении укладки труб первой нитки «Северного потока — 2». В этот же день Владимир Путин заявил, что Россия планирует завершить строительство второй нитки за полтора–два месяца. Как уточнил глава Nord Stream AG Маттиас Варниг, закончить работы по укладке газопровода «Северный поток — 2» рассчитывают в конце августа.

2 сентября председатель правления российского энергетического холдинга «Газпром» Алексей Миллер рассказал, что поставки газа по трубопроводу планируют начать уже в наступающем отопительном сезоне — то есть они начнутся до конца 2021 года.