Владимир Путин посетил космодром Восточный

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин осмотрел командный пункт и стартовый комплекс «Ангара» на космодроме Восточный. Глава государства посетил объект в пятницу, 3 сентября.

Так, российский лидер ознакомился со строительством инфраструктурных объектов на космодроме Восточный, пишет РИА Новости.

31 августа генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации «Энергия», руководитель полета сегмента МКС Владимир Соловьев заявил, что строительство новой космической станции начнется в 2027 году.

Он отметил, что создается «Ангара», с помощью которой новые модули можно будет запустить в 2027 году, когда будет готова инфраструктура на космодроме Восточный. Соловьев уточнил, что полеты на МКС до 2028–2029 годов будут необходимы, чтобы «перекрыть стык» между окончанием работы МКС и началом эксплуатации новой станции.

Российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров приступили к выходу с Международной космической станции (МКС) в открытый космос в рамках интеграции многоцелевого лабораторного модуля (МЛМ) «Наука». В 17:41 по московскому времени космонавты открыли люк стыковочного отсека «Поиск» МКС.

29 июля на МКС впервые открыли люк в многофункциональный лабораторный модуль «Наука». После его успешной стыковки со станцией, когда экипаж открыл люк модуля, его двигатели внепланово включились. Для стабилизации МКС были включены двигатели корабля «Прогресс», угрозы экипажу не было.