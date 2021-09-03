В сопротивлении опровергли, что контроль над провинцией Панджшер перешел к талибам*

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Вице-президент Афганистана Амрулла Салех заявил, что сопротивление в мятежной провинции Панджшер не намерено сдаваться. Соответствующее видеообращение он опубликовал в пятницу, 3 сентября.

Салех также подчеркнул, что информация о его бегстве в другие страны не соответствует действительности и «безосновательна». В настоящее время он находится в Панджшерской долине

— Несомненно, ситуация трудная, мы находимся под угрозой вторжения «Талибана»*. Сопротивление не собирается сдаваться, оно не собирается поддаваться террористам, оно будет продолжено. Есть трудности, но я не улетел, я не сбежал, — отметил Салех, слова которого приводит РИА Новости.

До этого в штаб-квартире полиции в Кабуле заявили, что контроль над провинцией Панджшер перешел к радикальному движению «Талибан»*. При этом из страны бежали вице-президент Афганистана Амрулла Салех и министр обороны Афганистана Ахмад Масуд.

Накануне сообщалось, что талибы* пытались штурмовать долину в неподконтрольной провинции с двух направлений. Боевики «Талибана»* наступали со стороны долины Андараб в провинции Баглан и города Гульбахор в провинции Парван.

Также 2 сентября фронт сопротивления заявил, что за четыре дня боев за Панджшерскую долину погибли 350 боевиков радикального движения «Талибан»*.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России, при этом эвакуация дипмиссии в Кабуле не рассматривается.

31 августа в Пентагоне сообщили о выводе войск США из Афганистана, а также о завершении военной миссии в республике.

* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ, запрещена в России.