Семнадцать человек погибли при праздничной стрельбе в воздух в Афганистане

Ситуация у международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле, Афганистан / Фото: EPA/ТАСС

Не менее 17 человек погибли и 41 пострадал в результате стрельбы в воздух, которую устроили боевики движения «Талибан»* в Кабуле. Об этом сообщил источник в больнице скорой помощи.

По словам очевидцев и представителей талибов*, боевики отмечают захват единственной неподконтрольной движению провинции Панджшер канонадой. Талибы заявили, что выстрелы направлялись в воздух. Руководство движения призвало боевиков прекратить стрельбу и заявило, что заместитель лидера талибов Мохаммада Якуба распорядился изымать оружие у боевиков, стреляющих в воздух в городах, а виновники буду наказаны, передает ФАН.

До этого в штаб-квартире полиции в Кабуле заявили, что контроль над провинцией Панджшер перешел к радикальному движению «Талибан»*. При этом из страны бежали вице-президент Афганистана Амрулла Салех и министр обороны Афганистана Ахмад Масуд.

В сопротивлении опровергли, что контроль над провинцией Панджшер перешел к талибам*. 3 сентября вице-президент Салех заявил, что сопротивление в мятежной провинции Панджшер не намерено сдаваться.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России, при этом эвакуация дипмиссии в Кабуле не рассматривается.

31 августа в Пентагоне сообщили о выводе войск США из Афганистана, а также о завершении военной миссии в республике.

* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ, запрещена в России.