Названа дата встречи глав МИД «большой семерки» с участием представителей РФ

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Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги сообщил, что на 8 сентября запланирована встреча глав внешнеполитических ведомств стран G-7, а также министров из КНР и России.

Он рассказал, что главной темой обсуждения будет ситуация в Афганистане.

— Встреча на уровне глав МИД стран «большой семерки» для обсуждения ситуации в Афганистане, на которой также ожидается присутствие министров из России, Китая и других стран, ожидается на следующей неделе, — сказал глава МИД Японии в воскресенье, 5 сентября, в эфире канала NHK.

Мотэги добавил, что это «может произойти уже 8 сентября», передает РИА Новости.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России, при этом эвакуация дипмиссии в Кабуле не рассматривается.

31 августа в Пентагоне сообщили о выводе войск США из Афганистана, а также о завершении военной миссии в республике.

* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ, запрещена в России.