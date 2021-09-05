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Авиакомпания Ariana Afghan выполнила два рейса из аэропорта Кабула

Иван Юминов

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Авиакомпания Ariana Afghan выполнила два рейса из аэропорта Кабула
Фото: Facebook / Ariana Afghan Airlines

Авиакомпания Ariana Afghan отправила два рейса в город Мазари-Шариф и провинцию Герат из аэропорта Кабула. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика в воскресенье, 5 сентября.

— Были выполнены два рейса из Кабула в провинцию Герат и город Мазари-Шариф, — отмечается на странице авиакомпании в Facebook.

2 сентября сообщалось, что аэропорт Кабула возобновит работу в течение двух дней после получения финансовой помощи от Катара и Турции. Всего, как отмечается, государства выделили 30 миллионов долларов.

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России, при этом эвакуация дипмиссии в Кабуле не рассматривается.

31 августа в Пентагоне сообщили о выводе войск США из Афганистана, а также о завершении военной миссии в республике.

* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ, запрещена в России.

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