Талибы* заявили о полном переходе провинции Панджшер под их контроль

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Афганская провинция Панджшер полностью перешла под контроль Талибана* (организация, запрещенная на территории РФ — прим.«ВМ»). Об этом в понедельник, 6 сентября, заявил представитель талибов* Забиулла Муджахид.

— Последний оплот врагов-наемников, провинция Панджшер, полностью захвачен. Последние усилия по обеспечению полной безопасности в стране также принесли результаты, и провинция Панджшер перешла под полный контроль Исламского эмирата (так пришедшие к власти талибы назвали установленную в Афганистане политическую систему — прим. «ВМ»), — написал Муджахид в Twitter.

Также он отметил, что защитники Панджшера потерпели поражение и бежали. По словам талибов*, население провинции не подвергнется притеснению с их стороны, передает РИА Новости.

Вечером 5 сентября лидер ополчения в Панджшере Ахмад Масуд сообщил, что отряды сопротивления готовы сесть за стол переговоров с талибами*, если они прекратят свои атаки и выведут войска из провинции. Вскоре представитель талибов заявил, что движению «не о чем договариваться» с Масудом, который ранее отверг их «предложение о мире».

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России, при этом эвакуация дипмиссии в Кабуле не рассматривается.

31 августа в Пентагоне сообщили о выводе войск США из Афганистана, а также о завершении военной миссии в республике.

* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ, запрещена в России.