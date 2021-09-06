Рухнувший в озеро на Камчатке вертолет Ми-8 подняли на берег

Фото: youtube.com/varlamov

Сотрудники МЧС вытащили из воды вертолет Ми-8, который упал в Курильское озеро на Камчатке 12 августа. Об этом в понедельник, 6 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

— Вытащили на берег. Тащили долго, — цитирует собеседника агентство.

В Сети появились фотографии излеченного на берег вертолета. На них видно, что у транспортного средства сломан хвост и повреждена передняя часть.

Днем ранее, 5 сентября, в интернете появилось видео операции МЧС, в ходе которой вертолет поднимали со дна Курильского озера. На нем видно, как вертолет медленно всплывает на поверхность. Для его поднятия использовалось специальное оборудование и катер.

Видео: Telegram / LIFESHOT

30 августа заместитель председателя правительства Камчатского края Роман Василевский сообщил о проведении успешной попытки поднятия вертолета. По его словам, вертолет подняли на 40 метров. Он находился в 570 метрах от берега.

Вертолет Ми-8 упал в Курильское озеро на территории Кроноцкого заповедника на Камчатке. Он следовал из поселка Николаевка-2 к вулкану Ходутка. В вертолете находились три члена экипажа и 13 туристов, включая ребенка. Восемь человек выжили, четверо из них получили травмы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

14 августа сообщалось, что специалисты подняли из воды тела троих погибших при крушении и доставили на берег.

Приоритетными версиями крушения являются техническая неисправность и ошибка пилотирования. По данным информированного источника, экипаж воздушного судна пытался выполнить посадку в условиях тумана и упал в озеро.