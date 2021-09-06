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Лидер сопротивления в Панджшере призвал афганцев дать отпор «Талибану»*

Иван Юминов

В мире
Лидер сопротивления в Панджшере призвал афганцев дать отпор «Талибану»*
Фото: Pixabay

Лидер сил сопротивления в афганской провинции Панджшер Ахмад Масуд призвал жителей объединиться для борьбы с радикальным движением «Талибан»*.

Масуд также уточнил, что противостояние талибам* еще не окончено, а столкновения с ними еще продолжаются, отмечает ФАН.

6 сентября представитель «Талибана»* Забихулла Муджахид заявил о захвате Панджшера. По его словам, это событие означает окончание войны. Также он добавил, что представители свергнутого правительства покинули территорию провинции и уехали за границу.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России, при этом эвакуация дипмиссии в Кабуле не рассматривается.

31 августа в Пентагоне сообщили о выводе войск США из Афганистана, а также о завершении военной миссии в республике.

* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ, запрещена в России.

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