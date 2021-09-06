Представитель «Талибана»* заявил, что война в Афганистане окончена

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После захвата движением «Талибан»* северной провинции Панджшер войну в Афганистане можно считать законченной. Об этом в понедельник, 6 сентября, заявил представитель талибов* Забихулла Муджахид.

По его словам, талибы* полностью установили контроль над Панджшером. Это событие означает окончание войны.

— Война в Афганистане окончена. Для нее больше нет никаких оправданий. Пришло время обустраивать нашу страну, — сказан Муджахид в эфире телеканала Ariana News.

Также он добавил, что представители свергнутого правительства покинули территорию провинции и уехали за границу, передает ТАСС.

6 сентября представитель талибов* Забиулла Муджахид заявил, что афганская провинция Панджшер полностью перешла под контроль Талибана*. Также он отметил, что защитники Панджшера потерпели поражение и бежали. По словам талибов*, население провинции не подвергнется притеснению с их стороны.

В то же время 6 сентября силы сопротивления в афганской провинции Панджшер опровергли ранее опубликованное заявление о том, что провинция находится под полным контролем движения «Талибан»*. По словам панджшерских моджахедов, они продолжают борьбу, их подразделения присутствуют на всех ключевых позициях по всех долине.

Вечером 5 сентября лидер ополчения в Панджшере Ахмад Масуд сообщил, что отряды сопротивления готовы сесть за стол переговоров с талибами*, если они прекратят свои атаки и выведут войска из провинции. Вскоре представитель талибов заявил, что движению «не о чем договариваться» с Масудом, который ранее отверг их «предложение о мире».

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России, при этом эвакуация дипмиссии в Кабуле не рассматривается.

31 августа в Пентагоне сообщили о выводе войск США из Афганистана, а также о завершении военной миссии в республике.

* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ, запрещена в России.