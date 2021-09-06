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Движение поездов на Люблинско-Дмитровской линии метро восстановлено

Виктория Сикерина

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Движение поездов на Люблинско-Дмитровской линии метро восстановлено
Фото: Twitter / Сергей Собянин

Движение поездов на Люблинско-Дмитровской линии столичного метрополитена вернулось в штатный режим после падения человека на пути. Об этом в понедельник, 6 сентября, рассказали в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

До этого на данном участке наблюдались длительные интервалы между поездами из-за произошедшего инцидента.

— Движение на юго-восточном участке Люблинско-Дмитровской линии осуществляется в соответствии с графиком, — сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на слова ведомства.

В понедельник вечером, 6 сентября, из-за сильного задымления началась эвакуация людей со станции метро «Проспект Вернадского». В настоящий момент на участке Сокольнической линии метро от станции «Юго-Западная» до «Университета» нет движения. При этом в обратном направлении поезда движутся с увеличенными интервалами.

Ранее глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов заявил, что пешеходный переход по принципу «сухие ноги» появится на станции Окружная первого Московского центрального диаметра (МЦД) и Московского центрального кольца (МЦК) в 2022 году.

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