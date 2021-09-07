В МВД рассказали, как снимается запрет на въезд иностранцам в Россию

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При снятии запрета на въезд иностранцам в Россию рассматриваются все обстоятельства, из-за которых было установлено ограничение, а также степень угрозы, которую может представлять тот или иной человек. Об этом во вторник, 7 сентября, рассказали в пресс-центре МВД РФ.

В ведомстве отметили, что регулярно рассматривают запросы иностранных граждан с просьбой о снятии ограничений на въезд в страну. При этом каждый случай разбирается отдельно.

— При рассмотрении таких обращений применяется индивидуальный подход, рассматриваются все обстоятельства, в связи с которыми соответствующее решение было принято, а также личность иностранного гражданина и степень представляемой им угрозы конституционно защищаемым ценностям, — объяснили в МВД.

Также в ведомстве добавили, что за семь месяцев этого года было отменено порядка 400 решений о запрете на въезд в страну для иностранцев или лиц без гражданства, передает РИА Новости.

30 августа в МВД сообщили, что пребывание стендап-комика Идрака Мирзализаде на территории России признано «пожизненно нежелательным». В пресс-службе ведомства также отметили, что считают «недопустимыми высказывания, направленные на дестабилизацию межнациональных отношений, вне зависимости от формы их подачи».

До этого суд признал Мирзализаде виновным по административной статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» и постановил арестовать его на десять суток. В ходе судебного заседания комик свою вину не признал и заявил, что фраза была вырвана из контекста.