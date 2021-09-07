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«Просто угостил»: подозреваемый в убийстве двух девочек в Киселевске задержан

Илья Ашуров

Происшествия
«Просто угостил»: подозреваемый в убийстве двух девочек в Киселевске задержан
Фото: Скриншот видео Telegram-канала Baza

Подозреваемый в похищении и убийстве двух десятилетних девочек в Киселевске Виктор Пастерников задержан. В Сети появились кадры, на которых он рассказывает свою версию случившегося.

— Просто угостил. Они семечек попросили. Купил им газировки и донес до этих двух бетонок. Они там голубей покормили, — рассказывает подозреваемый.

Видео: Telegram/Baza

Во вторник, 7 сентября, СМИ сообщили, что тела двух пропавших в Киселевске девочек нашли. Подозреваемый в преступлении Виктор Пастерников был задержан. Он признался, что изнасиловал и убил девочек.

Пастерникову 41 год. Ранее он был судим по статье о насилии. По предварительной информации, именно с ним девочек видели в магазине и на улице рядом с парковкой. По данным СМИ, Пастерников вышел из тюрьмы два года назад. Он отбывал наказание по уголовной статье «Насильственные действия сексуального характера».

В Сети было опубликовано видео, на котором девочки идут в сторону штрафстоянки с неизвестным. При этом вокруг довольно много прохожих.

Видео: Telegram / Mash

Две десятилетние девочки пропали без вести в городе Киселевске Кемеровской области. По данным регионального МВД, школьницы ушли из дома около восьми утра. С тех пор связь с ними потеряна, а их местонахождение неизвестно.

Последний раз девочек видели в магазине с неизвестным мужчиной, который купил им вкусности. Видевшие девочек продавцы магазина утверждают, что школьницы называли мужчину дядей Витей.

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