СК опубликовал кадры с подозреваемым в убийстве двух девочек в Кузбассе

Фото: СК РФ

Следственный комитет опубликовал кадры с Виктором Пестерниковым, который подозревается в убийстве двух десятилетних девочек в Кемеровской области. На них видно, как следователи исследуют место преступления.

Также в кадр попадает предполагаемый преступник. В настоящее время он находится в руках правоохранителей.

Видео: СК РФ

— Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области — Кузбассу продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту безвестного исчезновения в городе Киселевске двух 10-летних девочек, по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а», «в» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух лиц, малолетних»), — отметили в ведомстве.

Две десятилетние девочки пропали без вести в городе Киселевске Кемеровской области 6 сентября. По данным регионального МВД, школьницы ушли из дома около восьми утра. С тех пор связь с ними потеряна, а их местонахождение неизвестно.

Последний раз девочек видели в магазине с неизвестным мужчиной, который купил им вкусности. Видевшие девочек продавцы магазина утверждают, что школьницы называли мужчину дядей Витей.

Во вторник, 7 сентября, СМИ сообщили, что тела двух пропавших девочек нашли. Подозреваемый в преступлении Виктор Пестерников был задержан. Он признался, что изнасиловал и убил девочек.

Пестерникову 41 год. Ранее он был судим по статье о насилии. По предварительной информации, именно с ним девочек видели в магазине и на улице рядом с парковкой. По данным СМИ, Пестерников вышел из тюрьмы два года назад. Он отбывал наказание по уголовной статье «Насильственные действия сексуального характера».