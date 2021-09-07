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Лидер «Талибана»* объявил о вводе законов шариата в Афганистане

Иван Юминов

В мире
Лидер «Талибана»* объявил о вводе законов шариата в Афганистане
Фото: Pixabay

Законы шариата будут впредь действовать на территории Афганистана. Об этом заявил лидер радикального движения «Талибан»* Хайбатулла Ахундзада во вторник, 7 сентября.

— В будущем все вопросы управления и (образа) жизни в Афганистане будут регулироваться законами святого шариата, — приводит его слова РИА Новости.

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России, при этом эвакуация дипмиссии в Кабуле не рассматривается.

31 августа Пентагон сообщил о выводе войск США из Афганистана, а также о завершении военной миссии в республике.

7 сентября «Талибан»* сформировал временное правительство.

* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ, запрещена в России.

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