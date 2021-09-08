Более 20 стран присоединятся к виртуальной встрече по Афганистану

Фото: public domain

Более 20 государств приняли приглашение поучаствовать в виртуальной встрече по Афганистану в среду, 8 сентября. Об этом рассказал 8 сентября глава МИД ФРГ Хайко Маас перед встречей с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

По его словам, Германия хочет действовать скоординированно с США в отношении новых властей в Афганистане. По этой причине свыше 20 стран приняли от Берлина приглашение на виртуальную встречу на уровне глав МИД по ситуации в Кабуле.

— Мы хотим уточнить, как может выглядеть общая позиция по «Талибану»*, которая бы соответствовала нашим интересам: соблюдение основополагающих прав человека, сохранение возможности для выезда, гуманитарный доступ и борьба с террористическими группировками, такими как «Аль-Каида»** и «Исламское государство»***, — отметил министр.

7 сентября официальный представитель радикального движения «Талибан»* Забихулла Муджахид рассказал, кто войдет в состав нового правительства страны.

Он подтвердил, что мулла Мохаммад Хасан Ахунд стал исполняющим обязанности премьера Афганистана. Его заместителем станет мулла Абдул Гани Барадар, вторым заместителем назначен мулла Абдул Салам Ханафи.

Министром обороны стал сын основателя «Талибана»* Мухаммад Якуб Муджахид, главой МВД — сын основателя «Сети Хаккани» Сираджуддин Хаккани, министром иностранных дел — мулла Амир Хан Муттаки.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России, при этом эвакуация дипмиссии в Кабуле не рассматривается.

31 августа в Пентагоне сообщили о выводе войск США из Афганистана, а также о завершении военной миссии в республике.

* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ, запрещена в России.

**«Аль-Каида» — организация признана террористической и запрещена на территории России.

***«Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещенная на территории России по решению Верховного суда Российской Федерации.