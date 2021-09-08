Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Решетников заявил, что потенциал восстановления экономики РФ еще не исчерпан

Анастасия Волоснова

Экономика
Решетников заявил, что потенциал восстановления экономики РФ еще не исчерпан
Фото: roscongress / Александр Уткин

Российская экономика превысила допандемические уровни, но потенциал ее восстановления еще не исчерпан. Об этом рассказал в среду, 8 сентября, глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

По его словам, на данный момент существуют резервы для роста в сферах добычи полезных ископаемых, пассажироперевозок, услуг.

Решетников уточнил, что во втором квартале ВВП РФ вырос на 0,3 процента к уровню, наблюдавшемуся до пандемии коронавируса. Также к допандемическим вернулись показатели безработицы и численности занятого населения.

Также растут внебюджетные инвестиции.

— То, что бизнес вкладывает деньги в свое развитие, расширяются мощности, — красноречиво говорит о том, что экономика выздоровела, — пояснил министр.

Он добавил, что оценка ВВП на текущий год увеличена до 4,2 процента, пишет РИА Новости.

В свою очередь замминистра финансов России Алексей Сазанов 8 сентября сообщил, что доходы федерального бюджета от введения наднационального цифрового налога могут составить несколько десятков миллиардов рублей.

При этом в России не первый год идут разговоры о замене бумажного паспорта гражданина России на смарт-карту. Минцифры примет решение по этому вопросу до декабря.

«Вечерняя Москва» поговорила с экспертами и узнала, как новый документ будет защищать данные россиян, зачем для него нужны отпечатки пальцев и какие проблемы существуют при внедрении разработки в жизнь.

Читайте также:
товары и услугиМинфин РФ
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Преступление без срока давности

Михаил Швыдкой
Михаил Швыдкой

Мир сквозь призму детских книг

Вера Москвина
Вера Москвина

Кто затягивает ремонт двора

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как правильно полюбить молодое поколение

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Над кем шутить изволите

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Мигранты тоже люди

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Безграмотность портит имидж

Все мнения
О проекте