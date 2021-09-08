Решетников заявил, что потенциал восстановления экономики РФ еще не исчерпан

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Российская экономика превысила допандемические уровни, но потенциал ее восстановления еще не исчерпан. Об этом рассказал в среду, 8 сентября, глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

По его словам, на данный момент существуют резервы для роста в сферах добычи полезных ископаемых, пассажироперевозок, услуг.

Решетников уточнил, что во втором квартале ВВП РФ вырос на 0,3 процента к уровню, наблюдавшемуся до пандемии коронавируса. Также к допандемическим вернулись показатели безработицы и численности занятого населения.

Также растут внебюджетные инвестиции.

— То, что бизнес вкладывает деньги в свое развитие, расширяются мощности, — красноречиво говорит о том, что экономика выздоровела, — пояснил министр.

Он добавил, что оценка ВВП на текущий год увеличена до 4,2 процента, пишет РИА Новости.

В свою очередь замминистра финансов России Алексей Сазанов 8 сентября сообщил, что доходы федерального бюджета от введения наднационального цифрового налога могут составить несколько десятков миллиардов рублей.

При этом в России не первый год идут разговоры о замене бумажного паспорта гражданина России на смарт-карту. Минцифры примет решение по этому вопросу до декабря.

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