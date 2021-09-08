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Специалист рассказал о правилах безопасности при обращении с газом в квартирах

Виктория Сикерина

Общество
Специалист рассказал о правилах безопасности при обращении с газом в квартирах
Фото: Пресс-служба Госдумы

Эксперт назвал основные правила безопасного обращения с газовой плитой в квартирах жилого дома. В среду, 8 сентября, заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов рассказал о таких мерах безопасности.

По его словам, самая главная проблема в этом вопросе — безответственное отношение к плите и недопущение сотрудников газовой службы к ней с целью проверки.

— Основная проблема в том, что вы ответственно относитесь к газовой плите, вы — молодец, а ваш сосед, может быть, не молодец. Он в это время, может быть, не на работе, может, спит или еще что-то. И отвечать за него вы не можете. Это ситуация, когда самое слабое звено приводит к тому, что рвется вся цепочка, — отметил эксперт.

Александр Фролов посоветовал следующим образом действовать в случае обнаружения запаха газа в жилом помещении. В первую очередь необходимо вызвать газовую службу. Также следует обеспечить вентиляцию там, где чувствуется запах. При этом нужно немедленно покинуть помещение.

— Выйдите из этого помещения, возьмите документы, теплые вещи, детей соберите, позвоните, пусть приедут и проверят. Это в случае, если резкий запах. Когда плита работает, все равно небольшой запах будет идти, — порекомендовал специалист.

Телеканал «Мир 24» со ссылкой на слова Александра Фролова добавил, что в случае утечки газа запрещено курить и включать электрические приборы. Лучшее решение в такой ситуации — обесточить помещение и покинуть его.

Взрыв газа в многоэтажном доме в Ногинске произошел утром 8 сентября. В результате частично обрушились квартиры на втором и третьем этажах, сам хлопок произошел в квартире на третьем этаже. При взрыве погибли три человека, в том числе девочка-подросток.

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