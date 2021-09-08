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Спасатели извлекли тело третьего погибшего при взрыве газа в Ногинске

Иван Юминов

Происшествия
Спасатели извлекли тело третьего погибшего при взрыве газа в Ногинске
Фото: Telegram / Baza
Россия, Московская область, Богородский городской округ, Ногинск, улица 28 Июня, 1 Карта всех событий

Из-под завалов дома в подмосковном Ногинске удалось извлечь тело третьего погибшего. Об этом сообщает ТАСС в среду, 8 сентября.

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Взрыв газа в многоэтажном доме в Ногинске произошел утром 8 сентября. В результате этого частично обрушились квартиры на втором и третьем этажах, сам хлопок произошел в квартире на третьем этаже.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. СК по факту инцидента возбудил уголовное дело.

Из-за взрыва скончались два человека, еще 17 пострадали. При этом еще двое находятся в тяжелом состоянии.

Также повреждены 24 квартиры, 173 человека эвакуированы. По информации экстренных служб, под завалами находятся три человека.

Семьям погибших при взрыве выплатят по миллиону рублей, уточнил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Пострадавшим жителям выплатят от 100 до 500 тысяч рублей.

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