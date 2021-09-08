Число пострадавших при взрыве газа в Ногинске возросло до 17

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Россия, Московская область, Богородский городской округ, Ногинск, улица 28 Июня, 1 Карта всех событий

В результате взрыв газа в жилом доме в подмосковном Ногинске погибли два человека, а также пострадали 17. Об этом сообщили в СК России в среду, 8 сентября.

— В ходе разбора завалов было обнаружены тела двух погибших, 17 человек пострадали, шесть человек, двое из которых дети, с травмами различной степени тяжести были госпитализированы, остальным пострадавшим оказана помощь на месте происшествия, — говорится в сообщении.

При этом в ведомстве уточнили, что количество пострадавших будет уточняться, так как разбор завалов еще продолжается. Следователи и криминалисты работают на месте инцидента, в том числе они допросили руководство и сотрудников управляющей компании.

Кроме того, допрошены были работники организаций, обслуживающих внешний газопровод, а также внутриквартирные и подъездные коммуникации. Следствие планирует назначить ряд дополнительных экспертиз, отмечается на сайте СК.

Взрыв газа в многоэтажном доме в Ногинске произошел утром 8 сентября. В результате этого частично обрушились квартиры на втором и третьем этажах, сам хлопок произошел в квартире на третьем этаже.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. СК по факту инцидента возбудил уголовное дело.

Из-за взрыва скончались два человека, еще 17 человек пострадали. При этом двое находятся в тяжелом состоянии.

Также повреждены 24 квартиры, 173 человека эвакуированы. По информации экстренных служб, под завалами находятся три человека.

Семьям погибших при взрыве выплатят по миллиону рублей, уточнил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Пострадавшим жителям выплатят от 100 до 500 тысяч рублей.