Экс-президент Афганистана Ашраф Гани извинился за бегство из страны

Фото: twitter/arg_afg

Бывший президент Афганистана Ашраф Гани извинился за то, что так спешно покинул страну. Он также опроверг мнение, что улетел с миллионами долларов.

Выезд из столицы Афганистана стал самым сложным решением в жизни, заявил экс-глава государства. Это было сделано ради сохранения жизни шести тысяч кабульцев и предотвращения стрельбы на улицах, написано в его аккаунте в Twitter.

Об обстоятельствах, которые заставили его решиться на этот шаг, он в деталях расскажет позже, добавил Гани. Обвинения в краже миллионов абсолютно безосновательны и ложны, подчеркнул бывший президент, передает ФАН.

В конце сообщения он также назвал коррупцию «монстром, которого он унаследовал на своем посту». К этой проблеме, по словам Гани, он относился с вниманием, но не смог уничтожить, так как это «невозможно сделать так легко».

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

На фоне обострения конфликта США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД РФ сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

23 августа представитель «Талибана»* заявил, что 31 августа является «красной линией» для вывода из Афганистана армии США.

* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ, запрещена в России.