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Путин назвал Зиничева исполнившим до конца свой долг человеком

Иван Юминов

Общество
Путин назвал Зиничева исполнившим до конца свой долг человеком
Фото: Администрация президента РФ

Покойный глава МЧС Евгений Зиничев до конца исполнил свой долг, спасая человека. Об этом заявил президент России Владимир Путин в четверг, 9 сентября.

— Вчера ушел из жизни руководитель Министерства по чрезвычайным ситуациям Евгений Николаевич Зиничев. Само ведомство создавалось и существует для того, чтобы помогать людям, спасать их, и Евгений Николаевич до конца исполнил свой долг, погиб сам, пытаясь спасти жизнь другого человека, — рассказал глава государства.

Также трагедия со взрывом газа произошла в подмосковном Ногинске, добавил он. После этого Путин обратился к участникам заседания организационного комитета «Победа» с просьбой почтить память ушедших людей минутой молчания, отмечает ТАСС.

Зиничев трагически погиб 8 сентября на учениях в Арктике, спасая жизнь кинорежиссера Александра Мельника. На момент инцидента ему было 55 лет.

Глава МЧС прыгнул за Мельником со скалы в воду, но ударился о камень. Обоих пострадавших вертолетом направили в больницу № 1 Норильска, но они скончались еще до приземления.

9 сентября Путин присвоил Зиничеву звание Героя России. Глава государства отметил героизм, мужество и отвагу покойного при исполнении служебного долга.

Церемония прощания с Зиничевым состоится 10 сентября в здании МЧС на улице Ватутина в Москве. В тот же день экс-министра похоронят в Санкт-Петербурге.

С полной биографией бывшего главы МЧС можно ознакомиться в материале, подготовленном «Вечерней Москвой».

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